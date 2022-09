Ex-BBB Natália Deodato lança música e surge rebolando em vídeo: ''BadNat tá on''

Ex-BBB Natália Deodato, de 22 anos, se lança como cantora com a canção 'Na Maldade'; confira a reação da web

CARAS Digital Publicado em 14/09/2022, às 12h56

A ex-BBB Natália Deodato (22) surpreendeu os seguidores nas redes sociais na terça-feira, 13, ao se lançar como cantora!

A participante do BBB222 compartilhou um teaser do videoclipe, que deve lançar em breve, da música intitulada Na Maldade.

Além de cantar, a dançarina também apareceu rebolando muito no registro publicado em seu perfil no Instagram. Nas imagens, a gata aparece mostrando o gingado e seu corpaço usando um shortinho jeans bem justo e curtinho e um top branco sem sutiã. No vídeo, a mineira ainda protagoniza cenas quentes com um modelo.

"E saiuuuuu. A música "Na maldade" já está disponível para todos vocês, nas principais plataformas digitais. BadNat tá Onnn meus amoresss", escreveu Natália na legenda.

O novo trabalho de Natália dividiu opiniões na web. Assim que divulgou a música, os fãs comentaram: "Boa Nat!!! Vai com tudo. Sucesso!!", desejou Eliezer, que viveu affair com a ex-sister durante o BBB 22. "Que mulher linda", "Natália também e cantora, essa mulher faz absolutamente tudo", "Maravilhosa", "Que voz lindaaaa", "Gente, todo mundo tem um início, ela estudando e seguindo seus sonhos, vai conseguir muito enquanto vocês vão ficar aí destilando ódio", elogiaram.

Alguns internautas, porém, criticaram: "Quem é o culpado disso?", disse um. "Misericórdia", "Que música ruim", "Não canta não! Adoro ela, mas não canta".

Ex-BBB Natália Deodato se lança como cantora:

