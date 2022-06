Ex-BBB Juliette usa look dourado em show de São João em Campina Grande

Ex-BBB Juliette encanta ao fazer seu primeiro show no São João de Campina Grande: 'Ainda não estou acreditando'

CARAS Digital Publicado em 25/06/2022, às 10h13

A ex-BBBJuliette Freire arrasou em seu primeiro show no São João de Campina Grande, na Paraíba, que é a cidade onde ela nasceu. A apresentação aconteceu na noite de sexta-feira, 24, e a musa apareceu com um look elegante e repleto de brilho.

Juliette escolheu um lindo vestido dourado e brincou sobre parecer com uma comida típica de festas junina: “Quem é essa Rainha do Milho?”. O show foi animado e ela agitou uma multidão ao ser a atração principal da noite no Parque do Povo.

No repertório, ela cantou músicas como Doce, Bença, Diferença Mara, Frevo Mulher, Dengo Meu, Cansar de Dançar. “Vocês não imaginam como estou emocionada! Haja coração! Muito obrigada por todo carinho de sempre”, disse ela no palco.

Logo depois do fim do show, ela surgiu nos stories do Instagram e contou: “Eu ainda não estou acreditando, não sei explicar!”.

Look de Juliette Freire em seu show: