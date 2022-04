Eterna! Marília Mendonça é homenageada durante o 'Grammy Awards 2022'

Marília Mendonça recebe homenagem durante o 'In Memorian', no 'Grammy Awards 2022'

Redação Publicado em 03/04/2022, às 23h32

A 64th edição do Grammy Awards, que está acontecendo neste domingo, 3, deixou o público brasileiro bastante emocionado.

Marília Mendonça (1995–2021), a eterna Rainha da Sofrência, foi lembrada no In Memorian, apresentação dedicada aos artistas da música que faleceram no último ano.

Na foto, em que apareceu no telão, ela foi lembrada como "cantora e compositora brasileira".

No dia 5 de novembro de 2021, a cantora Marília Mendonça faleceu após um acidente de avião que rumava à Caratinga em Minas Gerais.

Durante o In Memoria, imagens da carreira de Taylor Hawkins (1972–2022), baterista do Foo Fighters, encontrado morte há uma semana na Colômbia, após um show, também apareceram no telão.

Marília Mendonça é homenageada durante o 'Grammy Awards 2022':