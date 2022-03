Sara Sarres e Attilio Galhardo se casaram no último sábado, 26 na mansão vitoriana Antonella Maison

CARAS Digital Publicado em 29/03/2022, às 14h49

No último sábado, 26, a atriz e produtora Sara Sarres (37) se casou com o médico cardiologista Attilio Galhardo (33) em São Paulo.

Em clima intimista e romântico, a cerimônia civil, dedicada especialmente às famílias vindas de diferentes partes do país, contou com o charme da mansão vitoriana Antonella Maison, localizada em São Paulo, inspirado na Belle Époque do final do século XIX.

Os noivos contaram com a participação dos convidados na Cerimônia das Areias, prática que representa a união indissolúvel, uma vez que a areia ao ser unida, jamais pode ser separada homogeneamente, assim como se espera de um casamento.

Ainda continuando com as comemorações, o casal ainda terá um segundo momento em junho deste ano para a realização do casamento religioso.

Para a ocasião, Sara apareceu deslumbrante com um vestido branco rendado e esbanjou beleza com a produção. Do outro lado, Attilio apostou em um terno azul bebê para a cerimônia intimista.

Estrela de musicais brasileiros e da série ‘O Coro’, Sara Sarres se casa com o médico Attilio Galhardo:

Foto: Rafael Soares

Foto: Rafael Soares

Foto: Rafael Soares