Estilosa, Anitta posta fotos com famosos no backstage do Coachella

A cantora brasileira publicou diversas fotos em que aparecia ao lado de celebridades nos bastidores do Coachella

CARAS Digital Publicado em 23/04/2022, às 20h15

Anitta (29) voltou a subir aos palcos do Coachella nesta última sexta-feira, 22, após ter feito sua primeira performance cheia de brasilidade na semana passada.

Em seu Instagram, a dona do hit Envolver publicou uma série de fotos nos bastidores do festival ao lado de celebridades.

O rapper G-Eazy (32) apareceu em um clique abrançando a cantora, e a mineira Isabela Rangel posou com o marido David Grutman (47) ao lado de Anitta.

O ator vencedor do Oscar Casey Affleck também apareceu ao lado da brasileira em uma das fotos. Além dele, o DJ Diplo (43) que curtiu o primeiro show de Anitta ao lado de Pabllo Vittar (28), foi clicado ao lado da cantora.

A voz do álbum Versions of Me ainda postou uma foto abraçada com a cantora Camilla Cabello (25). As duas passaram um tempo juntas e ainda se encontraram com a campeã do BBB 21, Juliette Freire (32).

Confira aqui o post de Anitta!