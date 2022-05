Estado de saúde de Conrado é divulgado após acidente de ônibus que vitimou Aleksandro

A assessoria do cantor se pronunciou sobre o estado de saúde de Conrado após o acidente deste sábado, 7

CARAS Digital Publicado em 07/05/2022, às 17h21

Na tarde deste sábado, 7, foi divulgado o estado de saúde de Conrado, da dupla com Aleksandro.

Os cantores sofreram um acidente de ônibus na rodovia Régis Bittencourt que vitimou seis pessoas, dentre eles, Aleksandro, que tinha apenas 34 anos.

Através de um comunicado publicado do perfil da dupla, foi informado que Conrado teve apenas ferimentos leves, mas segue internado.

"A Singular Produções Artísticas informa com pesar o falecimento de seis vítimas envolvendo o ônibus da dupla Conrado & Aleksandro, na Rodovia Régis Bittencourt próximo à cidade de Miracatu (SP), na manhã deste sábado, 07 de maio. Entre as vítimas fatais está o cantor Luiz Aleksandro Talhari Correia, 34 anos, ainda não há a confirmação do nome dos outros cinco mortos."

"Conrado teve ferimentos leves e está hospitalizado junto com os outros 11 membros da equipe, que também ainda não tiveram os nomes divulgados", diz a nota.

O ônibus da dupla havia saído de Tijucas do Sul, no Paraná, onde eles se apresentaram nesta última sexta-feira, 6. Eles estavam indo para a cidade de São Pedro (SP), onde os cantores fariam um show nesta noite.

"Em respeito aos familiares, amigos e envolvidos no acidente, pedimos empatia no compartilhamento das imagens e informações que estão sendo divulgadas nas redes sociais", pediram.

