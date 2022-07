Esposa de Leonardo, Poliana Rocha manda indireta após vídeo polêmico

Esposa do sertanejo Leonardo, Poliana Rocha deixou uma mensagem nas redes sociais após viralizar um vídeo do seu marido dando um selinho em uma fã

A influenciadora digital Poliana Rocha, que é a esposa do cantor Leonardo, surpreendeu os fãs ao mandar uma indireta nas redes sociais após ver o seu marido virar assunto na internet por causa de um vídeo polêmico. Um vídeo do cantor dando um selinho em uma fã deu o que falar nas redes sociais nesta semana.

Assim, na noite de sexta-feira, 22, Poliana deixou um recado nas redes sociais sobre autoestima. “Diquinha da noite: 'Seja independente em todas as áreas da sua vida. Não coloque sua felicidade só a responsabilidade de outra pessoa, ser feliz tem a ver consigo mesmo, com as suas escolhas, com o seu propósito e meta de vida”, disse ela na legenda.

Esposa de Leonardo manda recado para suposta amante do marido

A influenciadora digital Poliana Rocha, que é a esposa do cantor Leonardo, surpreendeu os fãs ao responder uma pergunta inusitada de um fã. O seguidor quis saber se o marido dela tem amante e ela tratou de responder de forma direta e ainda mandou um recado.

Um seguidor perguntou: “É verdade que o Leo tem outra mulher?”. Então, ela respondeu que não quer saber e que ainda tem um recado para a suposta amante. “Se tem, por favor, não me conte. Não quero saber. Estou cheia de amor por mim. E se você souber, diga a ela que o financeiro dele é comigo. Sorry”, escreveu.