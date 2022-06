Equipe do sertanejo Conrado diz que ele sente fortes dores

Internado há um mês, o cantor sertanejo Conrado segue em processo de recuperação após sofrer um acidente de ônibus na estrada

O cantor sertanejo Conrado, que fazia dupla com o cantor Aleksandro, continua internado em um hospital de Registro, no interior de São Paulo, desde que sofreu um acidente de ônibus há cerca de um mês. No acidente, o parceiro de dupla dele e outros integrantes da banda faleceram. Enquanto isso, Conrado e um amigo ficaram feridos e estão internados.

Nesta semana, a equipe de Conrado informou que ele está em um processo lento de cicatrização e com dores por causa dos ferimentos. Então, eles pediram que os fãs orem pelo artista.

“Oi gente, como vocês estão? Por aqui muita fé e oração. Nosso João (Conrado) ainda sente fortes dores. É um processo lento de cicatrização. Muito dolorido mesmo. Acreditamos demais em Deus e em Nossa Senhora. E acreditamos que o poder da oração muda o que não está no alcance humano! Pois graças a Deus ele está tendo todo suporte necessário no hospital. Mas, o que ele mais precisa agora é das nossas orações. Então continuemos nessa corrente de oração. Não só pelo João, mas também pelo Julio e por todos que estão passando por situações de enfermidade”, escreveram.

Conrado deixou a UTI há poucos dias e se encontra na enfermaria do hospital.

Mensagem da equipe de Conrado: