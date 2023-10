Equipe de Juliette rompe o silêncio após acusação de plágio

Juliette é acusada de suposto plágio em música com Duda Beat e a equipe dela se pronuncia: ‘Em contato para mais esclarecimentos’

A cantoraJuliette viu o seu nome virar assunto na internet nesta quarta-feira, 18, por causa de uma acusação. A estrela foi acusada de um suposto plágio ao divulgar a música Magia Amarela, que é uma parceria com Duda Beat, já que a canção teria o conceito semelhante a AmarElo, de Emicida. Agora, a equipe dela se pronunciou.

Por meio de uma nota nas redes sociais, a assessoria de imprensa de Juliette informou que a equipe dela pediu esclarecimentos para os responsáveis pela canção.

“Informamos que a música ‘Magia Amarela’ faz parte de uma campanha publicitária e que Juliette foi contratada como uma das intérpretes para este trabalho audiovisual. A equipe da cantora está em contato com os contratantes responsáveis pela criação e produção da campanha para mais esclarecimentos”, informaram.

Entenda a repercussão

O suposto plágio foi apontado logo após a divulgação de Magia Amarela, parceria de Juliette e Duda Beat, nas redes sociais. Os internautas perceberam as semelhanças do conceito do cenário e da arte visual com a música AmarElo, de Emicida.

Com isso, o irmão de Emicida, o produtor Evandro Fióti, fez uma live com indiretas nas redes sociais. "Tem banda de artista branco que a gente encontra em todo lugar, que mal lançou um disco e que em um ano já ganhou um Grammy. A gente levou 12 anos para ganhar um Grammy. E o trabalho que a gente ganhou um Grammy acabou de ser roubado conceitualmente. Entendeu? Tem noção o ódio que gera? Tem noção a vontade que dá de botar fogo em tudo?", disse ele, e completou: "Sabe apropriação e tudo aquilo que a gente discursa sobre ética? Então, esse mercado tem bem pouco. Sem criticar as artistas que inclusive admiro. Mas nosso jurídico vai trabalhar".

Inclusive, Evandro comentou que a música de Juliette e Duda Beat faz parte de um projeto publicitário, que até procurou Emicida para a parceria, mas não fecharam um acordo. "Essa marca negociou com a gente, só que a gente não chegou a um acordo por cronograma, prazo e questões financeiras também, porque a verba que eles tinham não justificava a entrega que a gente tinha que fazer", afirmou.

Por enquanto, Emicida e Duda Beat não se pronunciaram sobre a acusação.