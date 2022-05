Equipe de Conrado e Aleksandro se pronuncia após notícia sobre multas de trânsito

Programa 'Balanço Geral' faz levantamento sobre as multas de trânsito do ônibus da dupla Conrado e Aleksandro, que sofreu um acidente no último final de semana

A equipe da dupla Conrado & Aleksandro se pronunciou por meio de uma nota oficial sobre o levantamento das multas de trânsito envolvendo o ônibus dos cantores. A declaração oficial foi feita após uma reportagem do programa Balanço Geral, da Record TV, que revelou que o ônibus da dupla - que se envolveu em um acidente - tinha mais de 180 multas de trânsito.

Então, a equipe dos cantores afirmou que as multas são do período entre 2014 e 2022. “Outro ponto é que os números não são unicamente do motorista que dirigia no momento da fatalidade. E, principalmente, as infrações por si só não apontam culpados do acidente, que infelizmente tirou a vida de seis integrantes da equipe Conrado e Aleksandro”, informaram.

O acidente de ônibus aconteceu no dia 7 de maio e teve seis vítimas fatais, incluindo o cantor Aleksandro, que tinha 34 anos. O cantor Conrado está internado na UTI de um hospital de Registro desde o dia do ocorrido.

Leia a nota enviada da equipe da dupla Conrado e Aleksandro:

"Em resposta ao programa “Balanço Geral”, referente a matéria exibida nesta terça-feira (10) na RecordTV apontando as multas do ônibus da dupla Conrado e Aleksandro, a Singular Produções Artísticas acha importante destacar que o relatório é de multas entre 2014 e 2022, e não corresponde somente ao período atual e único condutor.

Em meio a tanta dor, preocupações e perda de seus integrantes, a Singular Produções Artísticas está com equipe empenhada em também apurar e checar todas as informações que têm sido levantadas relacionadas ao acidente e poderá melhor se pronunciar após conclusão dessas investigações e averiguações.

Importante que tenham certeza de que a Singular Produções Artísticas está tomando conhecimento de todos esses questionamentos e dúvidas e também averiguando as informações. A Singular Produções Artísticas, assim como a Família e equipe Conrado e Aleksandro, agradecem ao respeito que toda imprensa tem tido com a morte de Aleksandro e seus parceiros de equipe e conta com profissionalismo dos colegas que tem priorizado a apuração antes de veicular qualquer notícia.

Singular Produções Artísticas".