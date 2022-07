Entenda como Anitta se tornou um ícone da música

Saiba mais sobre a trajetória da musa pop que conquistou o mundo com sua música; confira

Pâmella Gomes, sob supervisão de Victória Gearini Publicado em 01/07/2022, às 15h03

Larissa de Macedo Machado, conhecida popularmente como Anitta, hoje é um dos grandes nomes da música pop. A artista desde pequena já mostrava que levava jeito para a vida artística. Carioca, natural de Honório Gurgel, foi aos 15 anos de idade que começou seus passos na dança se apresentando em bailes de dança de salão.

Através das redes sociais a cantora explorou seu talento publicando vídeos cantando e dançando na internet. Não precisou de muito para a cantora ser notada pelo Furacão 2000, uma das mais famosas empresas de funk da época. Foi assim que Anitta foi ganhando notoriedade e espaço na música nacional.

Em 2013 aconteceu seu primeiro grande trabalho, a artista assinou com a gravadora Warner Music e lançou o primeiro CD que tinha o hit “Show das Poderosas”. A música foi um sucesso no Youtube com milhões de visualizações em seu clipe oficial. De lá pra cá sua carreira deslanchou e Anitta foi expandindo sua música do funk ao pop, além de sempre surpreender com performances, looks e presença marcante nos palcos.

A carreira da cantora cresceu de forma avassaladora a tornando uma artista nacional e internacional. Hoje Anitta administra sua própria carreira, o que vem dando muito certo na vida da musa pop. Conhecida mundialmente, ela tem diversas músicas de sucesso com artistas do mundo todo como: “Bang”, “Sim ou Não”, “Downtown”, “Is That For Me”, “Bola Rebola”, “Vai Malandra”, “Boys Don´t Cry”, "Envolver" e “Me Gusta”.

E quem pensa que é só na música que ela é um ícone se engana, a cantora emplaca dezenas de campanhas publicitárias sendo referência na atualidade. Anitta coleciona prêmios em diversas categorias desde o inicio de sua trajetória. A brasileira hoje possui um dos cachês mais altos de shows e comerciais, além de ter milhões de seguidores nas redes sociais.

Para saber mais sobre a história completa de Anitta, ouça agora o podcast abaixo da CARAS Brasil, também disponível nas melhores plataformas de áudio do país.

E para ficar por dentro da programação completa do nosso podcast, clique aqui!

Ouça o episódio:

MÚSICA / PODCAST

