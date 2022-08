Emocionada, Anitta fala sobre vitória no VMAs: ''Cresci achando que não ia ter um futuro legal''

Relembrando sua trajetória, Anitta chora após se tornar a primeira brasileira a vencer o VMAs 2022

CARAS Digital Publicado em 29/08/2022, às 09h25

Após uma noite de muitas emoções, Anitta (29) usou as redes sociais para falar sobre a vitória no VMAs 2022, na madrugada desta segunda-feira, 29. A cantora não segurou as lagrimas em uma série de vídeos publicados em seu Instagram Stories.

Anitta chora falar sobre ser a primeira brasileira a vencer o VMAs 2022:

A artista levou para a casa o prêmio de Best Latin (Melhor Artista Latino), onde concorria com o sucesso Envolver. Ela foi a primeira brasileira a levar uma estatueta na premiação estadunidense de alto nome na indústria musical.

"Prometi aos meus fãs que viria aqui dizer algo. Eu ainda não dormi desde ontem", começou ela em uma sequência de vídeos com a voz embargada. "Estou indo para casa e só queria dizer obrigada. Queria dizer aos meus fãs como estou feliz. Para quem não é brasileiro, é difícil entender o que aconteceu ontem. Meu país sempre passou por momentos sociais malucos. Ainda mais com meu ritmo, de onde venho. Eu nasci e fui criada nas favelas, nas comunidades. Lugares pobres no Brasil. Para 90% das pessoas no meu país, as coisas são tão impossíveis", continuou.

Assim como em seu discurso, ela também falou sobre a criminalização do gênero musical no país. "Pessoas que faziam o funk, quando eu comecei, eram presas. Eu prometi a eles que um dia eu iria mudar isso. Eu fiz isso acontecer. Eu sou latina, canto em espanhol também. Mas o Brasil tem uma cultura completamente diferente dos países que falam espanhol. É um mundo diferente.", pontuou ela.

"Me sinto muito grata que tudo que sonhei na minha vida era para levar esperança para o meu povo. Muitas pessoas me olham e não imaginam que eu venho de um lugar como esse. Eu cresci achando que não ia ter um futuro legal para nós. Meus sonhos são para mostrar que isso é possível", disse a voz do álbum Versions of Me.