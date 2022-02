Emilia Pedersen lança 'With You', versão do clássico de Jorge e Mateus, 'Logo Eu': ''Espero que meus fãs curtam!''

Emilia Pedersen decidiu homenagear sua mãe que é brasileira fazendo a sua versão da canção Logo Eu, de Jorge e Mateus

Celebrando a chegada de seus 20 anos no próximo dia 21, a atriz, cantora, compositora e influencer, Emilia Pedersen (19), acaba de lançar em todas as plataformas digitais a canção With You, uma versão do clássico de Jorge (39) e Mateus (35), Logo Eu.

A dinamarquesa que tem mãe brasileira, contou que resolveu fazer a música para homenagear suas raízes: "Sou encantada por todos os ritmos desse país tão lindo e caloroso. Principalmente o sertanejo".

A faixa foi produzida por Ricardo Gama, que já fez trabalhos com outros grandes artistas brasileiros. Além de ganhar algumas adaptações, entre elas o título, misturando ritmos do pop, eletrônico e contry: "Espero que meus fãs curtam!", disse ela sobre a mistura musical.

A artista ainda revelou sua vontade de fazer parceria com Jorge e Mateus, mesmo ainda não os conhecendo pessoalmente: "Seria um grande prazer! Curto bastante a vibe deles!".

Confira a capa do novo single de Emilia Pedersen, With You: