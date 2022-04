Em São Paulo, Yasmin Brunet curte show de Luan Santana ao lado da irmã do cantor

Yasmin Brunet aproveitou o show do cantor Luan Santana em São Paulo

CARAS Digital Publicado em 15/04/2022, às 15h01

Na última quinta-feira, 14, Yasmin Brunet (33) curtiu um show da turnê Luan City, de Luan Santana (31) em São Paulo.

O show que aconteceu no Villa Country contou com a presença de diversos famosos, inclusive de Yasmin Brunet, que aproveitou a apresentação ao lado da irmã do cantor, Bruna Santana e Izabela Cunha, namorada de Luan.

Yasmin Brunet apostou em um look all black, um vestido com uma jaqueta de couro poderosa. Além de claro, colocar o cabelão pra jogo!

Luan Santana está apresentando sua nova turnê, e apresenta as novas músicas do seu projeto, como Abalo Emocional, Seu Doutor e mais.

Recém separada de Gabriel Medina, Yasmin Brunet também aproveitou um show internacional na última semana, o da banda Maroon 5, no Allianz Parque.

Yasmin Brunet curte show de Luan Santana em São Paulo:

Yasmin Brunet e Luan Santana - Foto: Leo Franco / Agnews

Yasmin Brunet e Bruna Santana - Foto: Leo Franco / Agnews

Luan Santana em show - Foto: Leo Franco / Agnews