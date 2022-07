Em novo DVD, Zezé di Camargo traz a filha Wanessa ao palco como convidada

O novo projeto de Zezé Di Camargo, intitulado Rústico, será gravado em São Paulo e conta com a participação de Wanessa

CARAS Digital Publicado em 06/07/2022, às 19h22

O novo projeto solo de Zezé Di Camargo (59), intitulado Rústico, contará com a participação da filha do cantor Wanessa (39)! O projeto Rústico começou como um EP gravado na fazenda do cantor em Goiás, durante o início da pandemia e, em abril deste ano, Zezé saiu em turnê e fez a primeira performance do seu projeto em Cuiabá.

Agora, no DVD de Rústicos, que será gravado em São Paulo, o sertanejo canta duas músicas do seu repertório de 27 canções com a filha primogênita. Pai e filha cantarão as músicas Daqui a 20 anos e Difícil é Controlar Paixão.

“Nós gravamos coisas maravilhosas e eu pensei: ‘Pôxa, ter a minha filha como convidada especial no DVD é um presente’. Ela escolheu duas canções, é a única participação que eu tenho no DVD e a intenção foi essa: homenageá-la como a grande cantora que ela é hoje”, comentou Zezé sobre a parceria com Wanessa.

A dupla de Luciano ainda comentou sobre as músicas escolhidas para o repertório dos shows de Rústico que conta com hits como É o Amor e No Dia Em Que Saí de Casa. “Eu gosto de cantar o que me emociona, então este repertório está bem assim. Mesmo as músicas que foram indicadas por outras pessoas são as que me emocionam muito”, comentou o artista.

O marido de Graciele Lacerda(41) ainda refletiu sobre o nome do projeto, e deixou claro que rústico não precisa ser sinônimo de simplicidade: “Não é por se chamar ‘Rústico’ que precisa ser simples, acho que pode ter um simples com bom gosto e sofisticado”.