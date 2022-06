Em meio à polêmica, Anitta posa com estátua de cera e debocha: ''Duas incomodam muito mais''

Anitta posta foto com estátua de cera em Nova York e dá alfinetada após polêmica que abiru investigação no universo sertanejo

Avisa que é ela! A cantora Anitta (29) ganhou uma estátua de cera no museu Madame Tussauds, de Nova York, onde marcou presença na quinta-feira, 02.

Debochada, ela fez questão de dar uma alfinetada em meio à polêmica com o mundo sertanejo após ter sido criticada pelo cantor Zé Neto (32), da dupla com Cristiano, por ter feito uma tatuagem íntima. O assunto rendeu tanto, que acabou promovendo, indiretamente, investigações de contratos de shows de cantores sertanejos.

Em sua conta do Twitter, ela compartilhou fotos com a estátua e se exaltou, citando também a eterna Carmen Miranda (1909 – 1955).

"Uma Anitta incomoda muita gente.... duas Anittas incomodam muito maaais", disparou ela.

"Finalmente tive a oportunidade de tirar uma foto com a mulher mais f*** do Brasil (INFELIZMENTE Carmen Miranda não está mais entre nós e não tem estátua dela lá, então esse ícone do lado esquerdo da foto acabou não tendo outra colega pra disputar minha adoração naquele momento)", disse ainda.

Anitta diz que não quer homenagens póstumas

Anitta já deixou claro que não quer receber homenagens após sua morte. A musa contou que já autorizou os familiares barrarem o que envolver seu nome depois de sua partida e disse que quer ser exaltada ainda em vida. "Pois você acha que eu já não disse pra minha família que é pra barrar tudo? Quer colocar meu nome numa escola? Numa rua? Quer fazer um enredo de escola de samba? Homenagem em prêmio? Pois que faça com eu vivinha. Porque esse biscoito está desautorizado se for esperar pra quando eu morrer", disse ela em resposta a seguidor

Confira os tweets de Anitta:

