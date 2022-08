Em dia de lançamento de música, Luísa Sonza agradece Luan Santana por anos de pareceria

Com o lançamento da música “Coração Cigano”, Luísa Sonza prestou uma homenagem à Luan Santana em suas redes sociais

Nesta terça-feira, 9, a música “Coração Cigano”, uma parceria entre Luan Santana (31) e Luísa Sonza (24) foi lançada. Para celebrar a chegada da canção, Luísa prestou uma homenagem ao amigo em seu Instagram.

Apesar deste ser o primeiro feat dos dois artistas, a dupla já possui uma amizade de longa data, fato que Luísa frisou na legenda de sua postagem.

“Luan me abraçou desde o começo e, principalmente, seguiu do meu lado todos esses anos, esteve comigo dando a cara a tapa (um dos poucos) até no momento mais difícil da minha vida e carreira”, comentou Luísa.

Ainda na legenda da sequência de oito fotos, a dona do álbum Doce 22 disse: “Só tenho a agradecer e comemorar com ele esse momento tão especial que é o lançamento do Luan City, especial de 15 anos de carreira desse nosso ídolo brasileiro. Obrigada, Lu, te amo”.

Junto a “Coração Cigano”, Luan Santana também lançará o álbum Luan City que marca seus 15 anos de carreira.

Inspiração para a música!

Em entrevista coletiva que contou com a presença da CARAS Digital, Luan e Luísa falaram um pouco sobre as inspirações que tiveram para Coração Cigano e como foi o processo criativo para a canção.

Além de revelaram que se inspiraram na música Señorita, um feat entre Shawn Mendes e Camila Cabello, a dupla contou que uma parceria já estava nos planos há muito tempo.