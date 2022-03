Em contagem regressiva para lançamento do álbum, Karol Conká mostra bastidores do novo clipe

Karol Conká revela detalhes do clipe de 'Vejo o Bem', novo single para acompanhar o lançamento do álbum 'Urucum'

CARAS Digital Publicado em 31/03/2022, às 16h45

Nesta quinta-feira, 31, Karol Conká (36) agitou as redes sociais ao revelar um pouquinho dos bastidores do seu clipe, Vejo o Bem.

Já no aquecimento para o lançamento do primeiro álbum desde que deixou o BBB 21, o Urucum, a cantora decidiu mostrar o próximo passo do projeto com o novo single.

“Além do lançamento de Urucum que acontece hoje, às 21h, amanhã sai também o clipe de ‘Vejo o Bem’, às 12h, minha primeira faixa de trabalho depois do álbum. Uma música que fala sobre enxergar além do que a vista alcança. Ai que emoçãwn com tantos lançamentos”, escreveu ela na legenda da publicação.

Pelos registros compartilhados, podemos conferir um visual super colorido da artista, passeando de carro ao lado de amigos num clima super descontraído.

Urucum conta com alguns dos recentes hits da ex-BBB, como Mal Nenhum, Subida e Louca e Sagaz, que já estão disponível nas plataformas digitais e contam com vídeos no YouTube.