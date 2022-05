Em clipe de novo single de A$AP Rocky, Rihanna se casa com o rapper

A$AP Rocky lançou o clipe do seu novo single D.M.B com a mãe de seu futuro filho, Rihanna ao seu lado

CARAS Digital Publicado em 05/05/2022, às 22h02

Nesta quinta-feira, 5, A$AP Rocky (33) lançou um novo single intitulado D.M.B, juntamente a um videoclipe da canção.

No clipe, o rapper que se apresentou no Lollapalooza aparece ao lado de sua namorada Rihanna (34) em diversos momentos românticos.

O vídeo da nova música mostra a futura mamãe se casando com A$AP vestindo um elegante véu vermelho, e é uma ode a histórias de amor. A direção do clipe ficou por conta do próprio rapper.

Recentemente, A$AP Rocky foi preso ao chegar de viagem ao lado de Rihanna por conta de um suposto envolvimento em um tiroteio.

Outra polêmica envolvendo o relacionamento de Rihanna e seu namorado também surgiu neste mês um rumor de que A$AP teria traído a futura mãe de seu filho. Porém, o boato foi desmentido pela suposta amante.

Confira aqui o clipe de D.M.B com a participação de Rihanna!