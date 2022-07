Luan Santana e Izabela Cunha ficam noivos

Após 10 meses de namoro, Izabela Cunha e Luan Santana dão um passo importante no relacionamento e estão noivos

CARAS Digital Publicado em 26/07/2022, às 09h48 - Atualizado às 10h21

Os fãs do casal Izabela Cunha e Luan Santana (31) podem comemorar! Ao que tudo indica, o cantor resolveu dar um passo importante na relação com Izabela e pediu a loira em casamento, segundo informações da coluna LéoDias, do jornal Metrópoles.

No último domingo, 24, o cantor Luan Santana apresentou o projeto Luan City Festival em Goiânia e pessoas presentes nos bastidores do evento, confirmaram o pedido de casamento para Izabela.

Em fotos do Luan City Festival, a modelo Izabela Cunha também surgiu usando um anel de compromisso, o que levou mais fãs a suspeitarem do noivado. Porém, os dois ainda não revelaram quando o noivado aconteceu.

Luan Santana e Izabela Cunha estão juntos há 10 meses, e já apareceram em diversos momentos esbanjando amor e carinho em fotos.

Durante o show em Goiânia, Luan também falou sobre o início da carreira e aproveitou para aradecer aos fãs e a mãe por todo o apoio: "Hoje é um dia muito marcante na minha vida. Vocês estão fazendo parte de um dia muito especial na minha vida. Se lá no começo era difícil a gente conquistar Goiânia, ir pra capital, hoje eu trago vocês para a minha cidade, como forma de agradecimento a todos esses anos de amor que vocês me deram. Dedico isso à minha mãe", declarou Luan, emocionado.