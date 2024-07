Ele cresceu! Filho de Junior aparece grandão em imagem com o pai

O cantor e músico Junior explodiu o fofurômetro ao mostrar uma nova imagem com seu filho mais velho, Otto, que mostrou o quanto já cresceu!

O cantor e músico Junior encantou seus seguidores nesta terça-feira, 9, ao mostrar um momento de sua vida pessoal nas redes sociais. O artista compartilhou um momento de diversão com seu filho mais velho, Otto, de 6 anos, fruto do casamento com Monica Benini.

Nos stories do Instagram, ele e o herdeiro apareceram brincando de fazer música em um tipo de sintetizador. Na imagem, o menino apareceu de costas e mostrou o quanto já cresceu. “Meu novo parceiro de produção, Otto B. Lima”, disse o pai coruja.

Vale lembrar que Junior e Monica também são pais de uma menina, Lara, de 3 anos. Recentemente, o cantor e músico comentou sobre a decisão de não mostrar os rostos dos filhos na internet. "Eu faço esse esforço, tento preservá-los para ter vida mais tranquila. Não me arrependo da exposição que tivemos [no início da dupla Sandy & Jr.], mas ,hoje em dia, com redes sociais, tento preservá-los até pela tranquilidade e segurança", disse ele no programa Mais Você, da Globo.

Junior já revelou crise no casamento

O cantor e músico Junior contou que já viveu uma crise no casamento com Monica Benini. Ele contou que a fase difícil na relação coincidiu com a pandemia e uma obra que estava fazendo em casa, e o casal precisou se reajustar para manter a relação firme e forte até hoje.

"Acho que foi difícil para a grande maioria dos casais [durante a pandemia]. A pressão desse período não foi pouca e pra gente também. A nossa pandemia foi muito estressante e imagino que para a grande maioria das pessoas também. E a gente viveu uma fase que eu não estava bem de cabeça, a Monica também não estava. A gente teve muito estresse com obra, com as coisas que são extremamente mundanas mas que são absolutamente estressantes. E a gente viveu realmente um caos, que as vezes eu conto para alguns amigos e as pessoas falam: ‘Não, não é possível’. Foi um período muito difícil e acabou refletindo na nossa relação. Houve um período em que eu achei que a coisa estava desandando mesmo. A gente teve conversas bem sérias, do tipo, ‘vou vai ou racha’”, afirmou ele.

E a superação aconteceu quando o casal decidiu desacelerar e entrar no eixo novamente. "Eu sei que foi um momento em que eu me liguei que na verdade, o que estava de errado era tudo externo e a gente estava deixando tudo influenciar na nossa relação. Eu estava muito intolerante com ela e ela comigo. E eu lembro de ter tido um sentimento de dar uns 20 passos para trás, recuar. Vou fazer o movimento contrário, fazer um esforço para me tornar de novo uma pessoa muito mais paciente, tolerante, centrada, calma. Dei aquela desacelerada. E aí isso fez muito efeito para a gente. Acho que foi reconhecer onde eram os problemas, que aquilo ia muito além do casal e a gente estava tudo certo e estava deixando os problemas de fora atrapalharem a nossa relação”, afirmou.

O desfecho se tornou a música Dá Pra Ser Leve, que ele criou junto com seus parceiros em um camping de composição para o novo álbum. "Então, passou um período e eu entrei no camping de composição, o sentimento ainda estava fresco, a gente já estava melhor, já tinha dado uma boa resolvida na história toda. A gente já estava fazendo o movimento das duas partes de cuidar da relação, mas eu quis trazer isso na música porque eu acho que é uma coisa que foi um negócio tão importante para a gente olhar e entender que dava ser muito mais leve do que estava sendo e bastava a gente se esforçar para isso... Entender o que estava acontecendo e descontar os problemas nos problemas em si e não na nossa relação. Eu achei que ia ser interessante botar isso pro mundo, acho que outras pessoas vão precisar ouvir isso”, declarou.