Elba Ramalho agradece após fazer show ao lado de Juliette em Campina Grande: ''Fez a alegria explodir''

CARAS Digital Publicado em 24/06/2022, às 13h32

Nesta sexta-feira, 24, Elba Ramalho (70) decidiu usar suas redes sociais para agradecer pela participação de Juliette (32) em seu show no São João de Campina Grande, considerado o maior do mundo.

A cantora publicou uma série de cliques do show onde ela aparece se divertindo com Juliette em cima do palco, enquanto elas usavam vestidos elegantes e super típicos de Festas Juninas.

Na legenda, Elba fez questão de homenagear sua mais nova amiga: "Ela surgiu como uma fogueira de São João e fez a alegria explodir no Maior São João do Mundo. Obrigada Juliette, foi lindo!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Rainha Elba recebendo a princesinha de coração aberto!", escreveu um. "Minhas divas!", falou outro. "Maravilhosas!", disse um terceiro.

Ao ver o post da amiga, Juliette também não perdeu tempo e se derreteu: "Obrigada, Rainha!".

Juliette também agradece Elba

Mais cedo, Juliette também havia celebrado, em suas redes sociais, o show que fez ao lado de Elba Ramalho.

"Outro dia eu estava ali… em frente ao palco… Hoje tive a honra e a felicidade de cantar com a rainha. Eu não poderia subir nesse palco sem receber a sua benção. São João", escreveu Juliette toda emocionada na legenda de seu post.

