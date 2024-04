Eduardo Costa exalta sua esposa e diz: ‘Eu era um homem infeliz’

Eduardo Costa surpreende ao fazer declaração de amor para a esposa, Mariana, e abre o coração do dizer como se sentia antes do casamento deles

O cantor sertanejo Eduardo Costa surpreendeu ao fazer uma declaração de amor para sua esposa, Mariana Polastrelli. Ele comemorou o aniversário dela com um álbum de fotos no Instagram e exaltou o sucesso do casamento deles.

Em seu recado, o artista disse que encontrou a felicidade ao se unir à ela. Isso porque ele percebeu que era infeliz antes de conhecê-la. Então, ele exaltou a importância da amada em sua vida.

"Graças a DEUS por tudo, por tudo mesmo, sou grato a DEUS por cada grãozinho de areia que ele me deu, mas das conquistas que o eterno me deu a oportunidade de conquistar a mais valiosa foi ter encontrado minha esposa, minha companheira, minha mulher, minha amiga, minha coluna de apoio Mariana @marianapolastreli meu grande amor. E, quando falo amor, não to falando de amor de começo de relacionamento não. Estou falando parceria até quando não estamos bem, to falando de cuidado, de oração, de respeito, de família, de honra e principalmente de abdicação", disse ele.

E completou: "Casamento é a arte de ceder sempre, e colocar DEUS em primeiro lugar dentro das nossas vidas. Eu era um homem infeliz, mas eu achava que eu era muitooooo feliz, achava não, eu tinha plena certeza, mas aí DEUS me mostrou através da Mariana de fato o que é felicidade, felicidade genuína, sou feliz nas discussões, sou feliz quando as vezes estamos tristes, sou feliz quando estamos longe, sou feliz quando estamos perto, sou muito feliz no nosso casamento por que o eterno DEUS está sempre na direção, e nós estamos sempre em jejum e oração. Enfim. DEUS é sempre primeiro lugar na minha vida, e só ele pode nos dar aquilo que ele acha que merecemos, mas abaixo de DEUS essa mulher me deu o maior presente que eu tenho na minha vida, MINHA FAMÍLIA".

Por fim, ele disse: "Eu tinha casa, mas só depois da Mariana eu tive lar, um homem pode ter várias casas, mas pra ter lar tem que ter esposa, e ter uma boa esposa é o começo da vitória em todas as áreas da vida. Ohhhh vida @marianapolastreli sem você eu nem sei o que seria de mim, muito obrigado por tudo, meu amor, eu amo a vida simplesmente por você existir, obrigada pelo lar, pela família, e por me dar seu amor. Te desejo tudo que desejo pra mim e pros nosso filhos, que você tenha paz e muita saúde e que o eterno DEUS esteja sempre com você, e que você esteja sempre com o eterno, se tiver que escolher escolha sempre estár com DEUS. Theo, Maria Eduarda, Pedro e Luiz Henrique, são os nosso maiores presentes, e você é o meu presente. Eu te amo vida, conte comigo sempre tahhh, não se cuide, eu cuido de você. Te amo @marianapolastreli feliz aniversário e muitos anos de vida e saúde".

Eduardo Costa está mais magro

O cantor sertanejo Eduardo Costa falou sobre o seu emagrecimento nos últimos tempos. Ele apareceu bem mais magro nas redes sociais e surpreendeu os fãs. Agora, o artista contou o que aconteceu. Ele revelou que aderiu ao protocolo de emagrecimento do seu médico e foi incentivado pela esposa a perder os quilos que ganhou durante a pandemia de Covi-19.

"Emagreci 20 kg. Como tenho baixa estatura, o excesso de peso estava fazendo diferença no meu rendimento. O meu ganho de peso começou na época da pandemia, quando parei de frequentar a academia, mudei para a fazenda com a minha esposa e os filhos e ganhei bastante peso", disse ele ao site IstoÉ.

E completou: "O tratamento foi feito pelo Dr. Bernardo Guimarães, de Belo Horizonte (Minas Gerais). A minha mulher me acompanhou e incentivou. Segui os mesmos protocolos que ela faz para manter a boa forma".