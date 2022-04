Ed Sheeran anuncia novo single com videoclipe gravado na Ucrânia

A música "2step" será lançada como single e terá a participação do rapper Lil Baby

Ed Sheeran (31) anunciou seu mais novo single intitulado 2step! Nesta segunda-feira, o cantor anunciou o clipe da canção.

Com o lançamento marcado para esta sexta-feira, o clipe da música que é uma parceira com o rapper Lil Baby (27), foi filmado na Ucrânia. As gravações do clipe de 2step ocorreram na capital Kiev, que hoje é cenário de guerra.

"Nós filmamos o vídeo de 2step ano passado em Kiev e mesmo sendo minha primeira vez lá, eu rapidamente amei o povo e o lugar. Não havia sinal do horror que viria a Ucrânia e meu coração está com todos lá", escreveu o britânico na legenda da postagem feita em seu Instagram.

O cantor ainda revelou que todos os rendimentos dos views do YouTube irão para arrecadar fundos para a Ucrânia.

