Dulce María ganha divulgação na Times Square em Nova York

Cantora Dulce María conquistou telão na Times Square e celebrou momento

CARAS Digital Publicado em 05/07/2022, às 14h36

A cantora Dulce María (36) celebrou nesta segunda-feira, 04, sua aparição em um telão na Times Square em Nova York.

"Estou deixando que Deus me coloque no lugar onde tenho que estar", disse a artista mexicana que é capa de uma revista para latinos nos EUA.

Cada vez mais consagrada, ela falou sobre o projeto "2000s Pop Tour", sua participação no show do espanhol Beret e muito mais durante a entrevista que fez para a revista, que teve a capa divulgada em uma das ruas mais cobiçadas do mundo.

A repercussão da capa movimentou a web chegando aos assuntos mais comentados no Twitter. A cantora chegou a marca de 10 milhões de seguidores no Instagram, recentemente ocupou a sétima posição entre as mexicanas com mais ouvintes no Spotify e hoje está na nona posição entre as mexicanas com mais stremas na plataforma no ano de 2022.

Dulce María celebra aparição na Times Square; veja: