Dulce María celebra volta aos palcos: ''É uma honra''

A cantora mexicana Dulce María vai se apresentar com o espanhol Beret

CARAS Digital Publicado em 05/04/2022, às 17h52

Dulce María (36) voltará aos palcos a convite do cantor espanhol Beret (25).

O artista está na Cidade do México com a turnê "Prisma Tour", e na próxima quinta-feira, 7, a cantora fará uma participação especial em seu show, com direito a um dueto surpreendente, que ainda é uma surpresa para o público.

Feliz com o show, Dulce falou sobre a felicidade de voltar aos palcos. "Eu queria ir ao show para assistir e no fim das contas me convidaram para cantar junto a ele. É uma honra", afirmou ela com exclusividade para a CARAS Digital.

"Tenho quase 4 anos sem subir no palco. Nesse teatro foi onde eu apresentei um show especial do meu álbum Origen, em 2018. Quase 4 anos depois voltar a esse lugar depois de grávida, pós parto, pandemia, é uma coincidência linda", completou a artista.

Foto: Divulgação

Dulce Maria atualmente ocupa o top 10 das mais escutadas no Spotify México. A cantora já se apresentou ao lado de grandes nomes da música como Joe Jonas, Akon e Abraham Mateo, durante a turnê dos artistas em solo mexicano.

Recentemente, Dulce María foi anunciada como nova integrante e headline da turnê musical "2000's Pop Tour", que começa em junho e conta com a participação de outros diversos cantores de renome do México. O projeto é um sucesso no país, que une grandes nomes da música em uma mesma apresentação desde 2017 e, para esse ano, conta com um novo formato e formação.