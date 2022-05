Dulce María anuncia shows com sucessos do RBD e da carreira solo

A cantora Dulce María fará shows em estádios no México com participações de grandes nomes da música latina

CARAS Digital Publicado em 27/05/2022, às 18h40

Dulce María (36) está preparada para retornar aos palcos!

A cantora realizará shows em estádios do México e cantará grandes sucessos do RBD e de seu primeiro sucesso solo 'Inevitable'.

A primeira apresentação da turnê '2000s Pop Tour' acontecerá no dia 10 de junho, na Arena Ciudad de México, e contará com a participação de nomes de peso da música latina. Além disso, a apresentação será gravada em DVD.

"Será um show grandioso de produção, de artistas e de energia do público. Estou emocionada de compartilhar o palco com amigos e artistas de peso", afirmou a artista.

Participações especiais

Dulce dividirá o palco e vocais com os cantores Paty Cantú, Yahir, Fanny Lu, Pee Wee, Motel, Kudai, Kalimba, Nikki Clan, Playa Limbo, Bacilos. Algumas das faixas cantadas serão os hits 'Por Besarte', tema da novela Rebelde, 'Tras de mi', 'Solo Quédate En Silencio' e 'Aún Hay Algo', do RBD, 'Tu No Eres Para Mi', da Fanny Lu e 'Inevitable', do disco Extranjera da cantora.

"Continuo divulgando meu projeto "Origen", no dia 2 de junho lanço mais um single, "Déjame Ser". No momento não tenho planos para shows com ele, a turnê do RBD acabou não acontecendo, não sabemos quando e se vai acontecer, e surgiu o convite de cantar na turnê 2000s Pop Tour. O que eu digo é que os planos de Deus são perfeitos e estou muito feliz de voltar aos palcos dessa forma tão grande", explicou.

A agenda da turnê, até o momento, contemplam três datas: Arena Ciudad de México, 10 de junho, a Arena Monterrey, 8 de julho e Arena TelMex Guadalajara, 20 de agosto.