Dulce Maria celebra indicações e prêmios: "Eu não poderia estar mais grata"

A artista também usou as redes sociais na última quinta-feira (05) para se declarar para o marido; veja a postagem

Na última quinta-feira (05), a atriz e cantora mexicanaDulce Mariapostou em sua conta oficial do Instagram um texto agredecendo pelas indicações e prêmios de seus trabalhos mais recentes. Além disso, a artista aproveitou o post para mandar uma mensagem carinhosa ao seu marido, o famoso diretor de cinema Paco Álvarez.

Os vídeos Origen e Lo que ves no es lo que soy, ambos dirigidos por Paco Álvarez, foram amplamente reconhecidos internacionalmente, recebendo uma série de indicações e prêmios.

Em seu perfil no Instagram, a cantora aproveitou para agradecer ao marido pela parceira profissional e se declarar. "Te amo e admiro", revelou a artista.

"Eu não poderia estar mais grata e orgulhosa de todas as indicações e prêmios internacionais que os vídeos #Origen e #Loquevesnoesloquesoy dirigidos por @pacoalvarezv ganharam, você é o melhor meu amor!! Obrigado por sempre captar e traduzir todas as minhas ideias e o que quero transmitir com toda a sua criatividade, arte e talento! Eu amo trabalhar com você porque você também sempre respeita o que eu quero ou não quero fazer (como dançar por exemplo 😅😂 que eu nem sempre gosto) e você sempre traz o melhor de toda a equipe, sempre profissional , dedicado e respeitoso com toda a equipe. Te amo e admiro ❤️🙌🏼 te amamos 👩🏻👧🏻 amo que seu trabalho seja reconhecido e celebrado em tantos países!! (mais o que fazemos juntos)", escreveu Dulce Maria em seu Instagram, em tradução livre.

Sobre o relacionamento

O casal se conheceu durante as gravações do clipe “No sé llorar”, mas somente em 2017 assumiram o namoro.

Depois de quase três anos de relacionamento, Dulce e Paco se casaram em 2019, em uma cerimônia íntima no México. Já em 2020, nasceu a primeira filha do casal, chamada Maria Paula.

Atualmente, o casal concilia projetos profissionais em conjunto com a relação familiar.

