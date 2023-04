Dudu Nobre faz rara aparição com o filho caçula, João Eduardo, em data especial

Dudu Nobre celebra o aniversário de 12 anos do filho caçula, João Eduardo, e abre álbum de fotos do crescimento do menino: 'O tempo voa'

O cantor Dudu Nobre agitou as redes sociais nesta quinta-feira, 13, ao celebrar o aniversário do filho caçula, João Eduardo, fruto do casamento com Priscila Nobre. O artista comemorou a data em que o herdeiro completou 12 anos de vida com uma homenagem especial.

Ele abriu um álbum de fotos com vários momentos do crescimento do filho e aproveitou para declarar o seu amor.

"12 anos,como assim??? O tempo realmente voa,esse malandro chegou chegando e tomou conta do pedaço. Moleque talentoso, inteligente, teimoso, bonito, amável, inteligente e parceiro. Parabéns João Eduardo, eu e sua mãe @priscilaa_nobre temos muito orgulho de você e te amamos muito!!! Feliz Aniversário Filho Lindão", escreveu ele.

Vale lembrar que Dudu Nobre também é pai de Olívia e Thalita Nobre, frutos do antigo relacionamento com Adriana Bombom.

Dudu Nobre também fez homenagem para a filha mais velha

Em fevereiro deste ano, o cantor Dudu Nobre fez uma homenagem especial para a sua filha mais velha, Olívia Nobre, nas redes sociais. A jovem completou 21 anos de idade e virou assunto de um post especial do pai. O artista compartilhou um álbum com fotos inéditas da herdeira, que é fruto do antigo casamento com Adriana Bombom, com quem ele também teve Thalita Nobre.

Na legenda do post, ele declarou o seu amor pela filha. "Olha ela aí,parabéns pelos 21 anos de vida minha filha linda @lilynobree. Te amo muito, vamos com tudo!!!", disse ele.

Por sua vez, Olívia Nobre falou sobre a chegada dos 21 anos com um post especial nas redes sociais. "Primeiramente agradecer a Deus por mais um ano de vida! 21 anos de muito aprendizado e disposição para aprender sempre mais!! Obrigada GIGANTE em especial para minha família que sempre me apoiam em TUDO o que eu faço… me dão apoio em TODOS os meus sonhos! Amo vocês, obrigada por tanto. Obrigada a TODAS AS PESSOAS que curtem meu trabalho e outra… aguardem que esse ano to cheia de novidades para vocês", afirmou.