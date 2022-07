Duda Beat fala sobre volta dos shows, turnê internacional e parceria com Pabllo Vittar

A cantora Duda Beat conversou com a TV Caras e abriu o coração sobre a carreira, shows e planos para o futuro

CARAS Digital Publicado em 25/07/2022, às 12h25

A cantora Duda Beat (34) marcou presença na redação e conversou com a TV Caras sobre o momento atual da sua carreira, a volta dos shows, turnê internacional e ainda entregou spoilers sobre a tão esperada parceria com PablloVittar.

Após completar uma sequência de apresentações na Europa, a artista se prepara para continuar a agenda com shows pelo Brasil. Na conversa, Duda contou como foi fazer a sua segunda turnê internacional, desta vez com o segundo álbum Te Amo Lá Fora e com todos os ingressos vendidos.

"É uma coisa única, fiquei muito emocionada", declarou. Ela também falou sobre ter lançado o disco ainda durante a pandemia. "Tá sendo muito maravilhoso, principalmente para mim que fiz um álbum da pandemia. Eu precisava trabalhar esse disco. É uma coisa massa", declarou.

E com a volta aos palcos, Duda tem o calor dos fãs, principalmente com o hit Meu Piseiro. "Me surpreendeu muito, porque você vendo o número ali você não consegue entender a energia que aquilo causa nas pessoas. E nos shows, o primeiro refrão eu nem consigo cantar, a galera canta sozinha. É o hit do segundo álbum", disparou.

Em agosto, a cantora irá se apresentar no Brooklyn, em Nova York, ao lado de outros artistas como Pabllo Vittar, Major Lazer e Kali Uchis. Sobre a performance, ela adiantou. "Vai ser um show quente, em um trio elétrico. Estou muito ansiosa", disse.

E falando em Pabllo Vittar... Duda adiantou alguns spoilers sobre o tão sonhado feat com a drag queen. "A música é massa, dançante, animada, é a nossa cara", comentou. Mesmo sem uma data de lançamento divulgada, a cantora revelou que "tá chegando" e deixou uma pulga atrás da orelha: "Ou em uma lua cheia, ou lua crescente", disparou.

DUDA BEAT ENTREGA DETALHES SOBRE A SUA APRESENTAÇÃO NO ROCK IN RIO

No dia 8 de setembro, Duda Beat sobe ao palco do Rock In Rio juntamente com as cantoras Gloria Groove, Joss Stone e Corinne Bailey Rae. Ainda na conversa com a TV Caras, a artista deu alguns spoilers. "Vocês podem esperar muita entrega. Já estamos planejando como vai ser o palco, as projeções", declarou.