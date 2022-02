Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, desabafa sobre perda da filha: ''Mutilação sem anestesia''

Dona Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, se manifestou na web após notícia que teria recebido roupas que ela usava no acidente

Dona Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça (1995 - 2021), usou suas redes sociais para falar sobre a perda da filha.

Após a notícia de que teria recebido as roupas que a sertaneja usava no dia do acidente aéreo que tirou sua vida, em novembro de 2021, a mãe da cantora se pronunciou.

A informação foi dada pela coluna de Léo Dias, e dona Ruth fez questão de deixar um comentário na publicação.

"Não tem dor maior do que a de enterrar um filho, você é mutilado sem anestesia e fica sangrando até morrer ou se apega muito com Deus pra continuar a missão pela qual ele te designou", desabafou ela, que também é mãe de Gustavo (20), dupla com Dom Vittor.

Murilo Huff (26) lamentou os três meses sem Marília Mendonça.

O cantor, que é pai do filho da artista, o pequeno Léo (2), falou sobre a saudade da ex em seu Twitter. "Sempre que eu saio de um show o misto de sentimentos é o mesmo. Gratidão e saudade. Gratidão por tudo que vem acontecendo e saudade de compartilhar minhas conquistas com quem tanto me apoiava... isso me faz muita falta", disse ele, que recentemente mostrou o herdeiro cantando seu mais novo sucesso, Esse Barulho.

Maiara e Maraisa celebram parceria com Marília Mendonça

Maiara e Maraisa falaram do sucesso do projeto Patroas com a Rainha da Sofrência e aproveitaram para agradecer aos fãs pelo carinho e apoio após a partida precoce da sertaneja. "Se depender de nós, o legado da nossa estrela, Marília Mendonça, será eterno. Só temos a agradecer por vocês se tornarem a nossa terceira voz por todos os cantos e tratarem esse trabalho com todo o carinho e respeito que ele merece", disseram.

