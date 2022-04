Doja Cat bate recorde histórico com a música "Need To Know"

"Need To Know" de Doja Cat é a música de uma rapper que permaneceu mais tempo na parada da Billboard

Doja Cat (26) fez história nesta segunda-feira, 11, com o hit Need To Know do seu novo álbum Planet Her!

A canção se tornou a faixa de uma rapper a ficar mais tempo na parada Hot 100 da Billboard, ao ficar 43 semanas no chart.

Lizzo (33) era a última recordista com a música Truth Hurts que ficou na mesma parada por um total de 42 semanas.

Ao todo da lista da Billboard, Doja tem a canção Woman do mesmo álbum na oitava posição, e o feat com The Weekend (32) intitulado You Right marca a posição 33 no chart.

Doja Cat e The Weeked irão performar no festival Coachella neste final de semana. A dona do hit Say So e o cantor que irá substituir o rapper Kanye West (44) no festival, sobem ao palco no dia 17.

Recentemente, a rapper marcou presença em São Paulo ao fazer um show memorável no festival Lollapalooza, no primeiro dia do evento.

Confira aqui as 10 primeiras músicas no Billboard Hot 100, em que Doja Cat aparece em oitavo lugar!