Dois dias antes da morte, Taylor Hawkins havia realizado sonho de fã paraguaia de 9 anos

Durante passagem pelo Paraguai, Taylor Hawkins desceu do hotel para conhecer Emma Sofia, sua fã e baterista de 9 anos

CARAS Digital Publicado em 26/03/2022, às 12h07

Na última sexta-feira, 25, após o mundo se chocar com a morte do baterista Taylor Hawkins, que faleceu aos 50 anos em Bogotá, na Colombia, um vídeo emocionante começou a viralizar nas redes sociais.

Uma fã do artista, Emma Sofia, de apenas 9 anos, levou sua própria bateria para a frente do hotel em que o músico estava hospedado no Paraguai para tentar chamar a atenção de seu ídolo.

Depois de um tempo tocando, a menina teve a oportunidade de conhecer o artista, que desceu para prestigiá-la e tirou uma foto ao seu lado. O encontro aconteceu durante a passagem do Foo Fighters pelo país, no dia 23 de março.

Nos registros, gravados pelo pai da garotinha, Hawkins procura pela fã através do som da bateria e, ao encontrá-la, posa para algumas fotos.

Em turnê pela América Latina, a banda tinha um show marcado para domingo, 27, no Lollapalooza Brasil. Segundo a mídia colombiana, com a morte, eles teriam decidido por cancelar o restante da tour, incluindo a passagem pelo território brasileiro.

A organização do Lollapalooza Brasil ainda não se pronunciou sobre o caso, confirmando o cancelamento ou mesmo indicando algum outro artista para substituir o Foo Fighters, que seria um dos últimos a performarem no terceiro dia do festival.

Mi hija desde que se enteró que venían los Foo Fighters empezó una campaña para conocerlos. Hoy llevamos su batería a tocar frente al Sheraton y miren quien salió ante su llamado. Dreams come true. pic.twitter.com/VpE8dTDY5g — Julius (@Julius_GPC) March 23, 2022

Momento en el cual Taylor sale junto a l gente y busca a Emma pic.twitter.com/y7wSy3RRbn — Julius (@Julius_GPC) March 23, 2022

La parte que faltaba pic.twitter.com/4E4me0iQZB — Julius (@Julius_GPC) March 23, 2022