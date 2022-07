DJ Löök celebra o lançamento do seu primeiro EP internacional: ''Uma emoção muito grande''

DJ Löök lança primeiro EP internacional da carreira com sonoridades no estilo house music

CARAS Digital Publicado em 26/07/2022, às 10h48

Apontado como a nova promessa da música eletrônica brasileira, o DJ Löök (24) lança, nesta quarta-feira, 27, o seu primeiro EP da carreira, com as faixas Una Canción e Dance to the Beat.

Conhecido por agitar diversas festas noturnas no Brasil e na Europa, o produtor é paulistano assinou o contrato em distribuição pela Lemon Juice Records.

A cerimônia de lançamento acontece em Zurique, na Suíça: “É uma emoção muito grande ter o meu trabalho reconhecido e apoiado por uma gravadora”, diz o DJ. “Sou apaixonado pela música eletrônica desde que eu era criança”, acrescenta.

Segundo o artista, as novas faixas pertencem ao estilo tech house – um subgênero que combina elementos de techno e house music –, sonoridades que se tornaram sensação nas redes sociais. “Além de tocar em festas e festivais, produzo músicas próprios já há algum tempo, mas agora estou me dedicando mais ao material de minha autoria”, ressalta ele.