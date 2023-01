Dilsinho esclarece turnê fora do Brasil e lançamento de DVD: 'Não é carreira internacional'

Cantor de pagode, Dilsinho se prepara para shows na Europa, Angola e Estados Unidos

Dilsinho (30) já começou 2023 em uma nova fase. Agora, mais maduro e preparado, ele prepara o lançamento de seu novo DVD ao vivo, o Diferentão, e também trabalha para organizar shows fora do Brasil, mas sem deixar de lado a carreira nacional. "Idealizei tudo durante muito tempo", diz ele, em entrevista à CARAS.

O músico já afirmou que seu novo DVD é o projeto mais importante de sua vida, em que ele vai poder mostrar seu jeito de fazer pagode e também sua personalidade. Para a criação e divulgação do projeto, ele juntou diversos compositores em um acampamento musical e então optou por lançar em partes separadas.

"Lançar em duas partes é a mesma coisa que pegar seu coração e ir dividindo. Mas, as coisas são muito dinâmicas hoje em dia, então é preciso até para as pessoas irem entendendo o que está acontecendo", explicou sobre a escolha do lançamento. Para ele, o projeto é diferente até na disposição do palco, que é dividido em partes com os músicos da banda próximos ao público.

"Não queria que o palco fosse tradicional, então coloquei os músicos dentro do público. Queria a galera junto comigo. [Também] quis trazer artistas da nova geração", acrescenta ele citando nomes como o grupo de pagode Camisa 10 e o cantor sertanejo Gustavo Mioto.

O artista ainda acrescenta que, no projeto, teve a oportunidade de mostrar mais sobre sua vida por trás dos palcos e câmeras, com músicas até em homenagem para a esposa e filha. "Sempre tive minha vida pessoal muito resguardada, e hoje em dia está um pouco na moda esse lance de falar mais sobre si mesmo. Eu ainda não sou esse cara que consegue estar o tempo inteiro falando sobre mim, então, nesse projeto eu falei mais de mim. Quis dar a oportunidade para os meus fãs entenderem que as diferenças são o que nos tornam especiais."

VEM AÍ UMA CARREIRA INTERNACIONAL?

O músico conta que a ideia era começar 2023 com várias novidades para os fãs, dentre eles seu projeto novo, que conta com músicas inéditas e até mesmo uma turnê pelo Brasil. Porém, os planos foram além e ele já se prepara para fazer shows em outros países do mundo, mas descarta que isso seja o início de sua carreira internacional.

"Em fevereiro vou fazer uma turnê na Angola, pela primeira vez. Vamos para Portugal também, já que os meus ouvintes estão crescendo muito lá. Vamos gravar algumas músicas e parcerias com os artistas de lá, que comecei a me identificar e criar uma sinergia", explicou, sobre parcerias internacionais na música.

"Isso não é uma carreira internacional, eu amo muito o Brasil e não pretendo deixar de fazer coisas aqui. Minha ideia não é inclinar algo para fora", completa o artista. "A ideia é que no segundo semestre eu volte para fazer shows nos Estados Unidos e na Europa."