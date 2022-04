Depois de muita expectativa dos fãs, Anitta revela a tracklist de "Versions Of Me"

VERSIONS OF ME!

Anitta revelou o nome e as parcerias de todas as músicas em seu novo álbum "Versions Of Me"

CARAS Digital Publicado em 07/04/2022, às 19h54

Nesta quinta-feira, 7, após muita espera dos fãs, Anitta (29) revelou em seu Instagram os nomes de todas as faixas do seu novo álbum Versions Of Me.

A cantora estava dando spoilers do seu novo álbum para estimular os seus seguidores a fazer o pre-save do novo projeto que será lançado no dia 12.

Os fãs da artista adoraram a notícia e mostraram nos comentários que estão prontos para o lançamento do disco. "Vem muito aí", escreveu um seguidor. Outro fã confessou: "Ansioso". "Você é a maior", comentou outro.

O hit Envolver, que fez Anitta atingir o feito histórico de primeira brasileira a ser Top 1 no chart global da plataforma Spotify, será a faixa que abrirá o Versions Of Me.

Os singles Boys Don't Cry,Girl From Rio, Faking Love e Me Gusta também farão parte do terceiro álbum de estúdio da carioca.

Anitta já havia dando spoilers da música Ur Baby, que é uma parceria com o cantor Khalid (24), a artista também revelou a parceria com Kevin o Chris (24) na música Que Rabão que será uma homenagem ao cantor brasileiro Mr. Catra.

Outra parceira que a cantora ainda não havia revelado é a faixa Gimme Your Number que será uma parceira com o rapper Ty Dolla $ign (39) que já fez um feat com a cantora Ariana Grande (28).

Confira aqui a tracklist de Versions Of Me!