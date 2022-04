Depois de conquistar primeiro lugar global no Spotify, Anitta está no topo de chart da Billboard

NO TOPO!

Anitta conquistou o topo da parada Billboard Global 200, e faz história de novo sendo a primeira brasileira atingir este feito

CARAS Digital Publicado em 04/04/2022, às 22h10

Nesta segunda-feira, 4, Anitta (29) atingiu mais um feito histórico com seu hit Envolver!

A cantora conseguiu chegar ao topo da parada da revista musical americana Billboard. A canção da diva pop brasileira chegou no primeiro lugar do chart Billboard Global 200, excluindo as reproduções da música nos Estados Unidos.

Na parada com a presença de ouvintes americanos, Anitta está na segunda posição, apenas atrás da música Heat Waves da banda Glass Animals.

Mesmo assim, Anitta conseguiu mais um feito histórico sendo a única brasileira a atingir estas posições nas duas listas da Billboard.

A brasileira já havia feito história ao chegar ao topo do chart global do streaming de música Spotify, outra conquista que nenhum outro artista do Brasil havia conseguido.

