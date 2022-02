Deolane se prepara para lançamento de A Chefe, sua parceria com o cantor Matheus Fernandes

Em parceria com Matheus Fernandes, Deolane anuncia a sua nova música, intitulada A Chefe

A mãe tá estourada!

Os fãs de Deolane (34) já podem se animar porque na próxima sexta-feira, 18, a influenciadora irá lançar mais uma música.

Desta vez, a advogada se junta com Matheus Fernandes em A Chefe, canção que exalta o poder feminino, destacando a independência, liberdade e união. A faixa também conta com um videoclipe.

A loira comentou como está se sentindo com mais um trabalho da sua carreira musical. "Eu sempre me entrego com total dedicação aos projetos que fazem sentido com minha verdade. ‘A Chefe’ transmite tudo aquilo que sempre tento passar a meus seguidores, em especial às mulheres. A mulherada precisa ser respeitada".

No dia do lançamento, Deolane se une a fãs e influenciadores em uma live transmitida diretamente no Instagram e Premiere exclusiva no Youtube.

