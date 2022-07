Demi Lovato lança 'SUBSTANCE'; single que faz parte do seu próximo álbum de estúdio; confira

A cantora Demi Lovato lançou na última quinta-feira, 14, o single 'Substance', que faz parte do álbum 'Holy Fvck'

A estética rock/punk de Demi Lovato (29) está entregando tudo! Na última quinta-feira, 14, a cantora lançou Substance, novo single do álbum HOLY FVCK, que será lançado em agosto.

Com Substance, Demi continua sua jornada, reforçando o visual e o estilo punk que o seu futuro álbum promete, um estilo que a cantora já está acostumada.

Na letra da nova música, Substance, Demi critica a sociedade, segundo ela, falta conteúdo real no mundo: "Sou a única à procura de alguma coisa?", diz a letra.

Nas redes sociais, Demi Lovato aproveitou para liberar a racklist de HOLY FVCK, que chega com 16 músicas, incluindo o hit Skin of My Teeth e Substance.

