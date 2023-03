De vestido curtinho, Paolla Oliveira se joga no samba no show de Diogo Nogueira

Paolla Oliveira exibe suas pernas musculosas ao sambar no show do namorado, Diogo Nogueira, com vestido curtinho

A atriz Paolla Oliveira (40) esbanjou sensualidade ao escolher um vestido curtinho para prestigiar um novo show do namorado, o cantor Diogo Nogueira (41). Na noite deste domingo, 12, ela roubou a cena ao prestigiar a apresentação do amado no Rio de Janeiro e ainda subiu ao palco para sambar.

A estrela apostou em um vestido curto e amarelo, com direito a decote poderoso e recortes estratégicos na cintura. Inclusive, ela deixou à mostra suas pernas musculosas e torneadas. Para completar o visual, a musa apareceu com o seu cabelo cacheado natural.

Fotos: AgNews

Paolla Oliveira rebate cobrança pelo corpo perfeito

Em entrevista na Revista CARAS, Paolla Oliveira rebateu as cobranças pelo corpo perfeito no Carnaval. A estrela opinou sobre a pressão estética que as mulheres sofrem. “A gente precisa desconstruir essa ideia careta. A gente está vivendo um momento de muita liberdade, liberdade do nosso corpo. Estou sedenta por mudanças na minha vida e não quero mais ficar cedendo aos velhos padrões. Não tem essa história de preparação para o carnaval, a gente já está preparada!”, disparou ela.

E completou: “Se eu tenho essa voz, por que não fazer uma reflexão e inspirar as pessoas. Quero estar bonita, quero estar bem no carnaval, mas tenho muito mais coisas para falar, quero questionar e quero que as pessoas se sintam questionadas”.

“A gente nunca é o suficiente para quem tem uma expectativa que não é a sua realidade. A gente está sempre fora dos padrões. Por mais próxima que eu esteja de algum padrão, eu nunca estou aceitável, me sinto inadequada várias vezes e isso, infelizmente, é uma constante para todas as mulheres. E eu me enquadro nisso”, finalizou.