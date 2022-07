De look decotado, Simone Mendes surge deslumbrante em mais um show sozinha

Cantora Simone Mendes esbanjou beleza e estilo com look bege para apresentação sem Simaria

CARAS Digital Publicado em 16/07/2022, às 10h14

A cantora Simone Mendes (38) arrasou em mais um look para subir no palco para se apresentar para o seu público.

Nesta sexta-feira, 15, a artista, da dupla com Simaria Mendes (40), fez mais um show sem a irmã, que está afastada para cuidar da saúde, e surgiu deslumbrante no evento com uma combinação bege.

De calça colada, blusa de cetim bem decotada e uma jaqueta, Simone apareceu poderosa nos bastidores. "Tô pronta pra vocês Bom Jesus - RS Amém", disse ela sobre o local onde aconteceu o show.

Nos comentários, os internautas encheram a famosa de elogios. "Linda demais", admiraram os fãs. "A mulher mais linda desse universo! Eu te amo minha guerreira!", escreveu o marido Kaká Diniz (36).

Ainda recentemente, quando estava em sua casa em São Paulo, Simone Mendes impressionou ao exibir a piscina da mansão.

Simone Mendes surge deslumbrante em mais um show sozinha; veja o look: