De lingerie, Luísa Sonza apresenta parceria com Ludmilla pela primeira vez e choca web

Luísa Sonza canta pela primeira vez 'Café da Manhã', sua parceria com Ludmilla, com performance ousada e sensual

CARAS Digital Publicado em 07/02/2022, às 12h26

No último domingo, 6, Luísa Sonza (23) chocou os internautas ao compartilhar um trecho de sua primeira apresentação de Café da Manhã.

Para a faixa, uma parceria inédita com Ludmilla (26), a cantora sensualizou ao extremo, performando apenas com roupa íntima e se jogando na cama para dançar.

“Depois que começa, não para…”, escreveu ela na legenda do post, recitando um dos versos da última música a ser lançada do álbum Doce 22.

Os fãs foram à loucura nos comentários. “Você é uma deusa”, disse um. “Eu ainda vou morrer do coração”, confessou outro. “Ainda nem me recuperei de Anaconda”, declarou mais um.

Café da Manhã está com o lançamento agendado para terça-feira, 8 de fevereiro, às 21 horas, com a faixa disponível nas plataformas de streaming e um clipe especial no canal do YouTube da loira.