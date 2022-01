De biquíni, Britney Spears empina o bumbum e envia recado aos paparazzis: ''Posso andar pelada se quiser''

No Havaí, cantora Britney Spears exibe corpão sarado em vídeo com biquíni fio-dental e alfineta paparazzis pela falta de privacidade

Redação Publicado em 26/01/2022, às 08h43

A relação da cantora Britney Spears (40) com os paparazzis não é nada agradável, principalmente após os assédios e perseguição em 2007.

A artista está passando as férias em um resort de luxo na Ilha Maui, no Havaí, com o noivo, o modelo Sam Asghari. Porém, ela afirmou não ter sossego com relação aos paparazzis.

Em um vídeo, publicado em suas redes sociais, no qual ela posa de biquíni e com o bumbum para cima, a loira falou abertamente como sente em relação à sua privacidade e como a falta dela se tornou desconfortável.

Britney Spears empina o bumbum e envia recado aos paparazzis:

"Eu acordo e o meu corpo ainda está muito frágil, enquanto isso os cães da mídia estão se escondendo do lado de fora do meu quarto, me encurralando como sempre fizeram. Então se você está do lado de fora do meu quarto tentando tirar outra foto barata minha, por favor, vá se f****", disparou.

No texto, a compositora ainda disse que tem todo o direito de andar pelada por aí caso queira, por conta das críticas que andou recebendo: "Me deixe em paz. Vou dizer que sou grata pela comida em Maui e por esse hotel incrível. Só gostaria que os paparazzi intrometidos dessem o fora", continuou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Britney Spears (@britneyspears)

Após se ver livre da tutela abusiva do pai, Britney Spears assumiu o controle de suas redes sociais após 13 anos! Desde então, a estrela pop vem publicado fotos mais sensuais e "livres" em seu perfil, onde fala sobre a liberdade feminina e coragem.

APÓS 13 ANOS, BRITNEY SPEARS ESTÁ OFICIALMENTE LIVRE DA TUTELA DO PAI, JAMIE SPEARS:

Desde 2008, quando Jamie assumiu o controle da vida da diva pop após sua internação numa clínica psiquiátrica, todos os milhões arrecadados em álbuns e turnês foram tirados dela, que recebia apenas 2 mil dólares semanalmente.

Durante o depoimento em busca da sua liberdade, a estrela afirmou ter perdido o controle de sua carreira, como de seu próprio corpo e dos filhos. Além de não ter poder de decisão na carreira musical, a cantora era obrigada a se medicar contra sua vontade.

Sua turnê mais recente, a Piece Of Me Tour, realizada em 2018, foi empurrada para a artista forçadamente. De acordo com seu relato, a equipe e o pai exigiram que ela assinasse um contrato e, por conta da tutela, ela não teve escolha.