Daniela Mercury dá selinhos em Ivete Sangalo e Luisa Sonza em show

Daniela Mercury agita multidão no Rio de Janeiro e dá selinhos em Ivete Sangalo e Luisa Sonza

A cantora Daniela Mercury fez um show memorável na Praça da Apoteose, no Rio de Janeiro, na noite deste domingo, 22, para celebrar seus 40 anos de carreira. Na frente da multidão, ela cantou os seus sucessos da carreira e também chamou a atenção ao dividir o palco com Ivete Sangalo e Luisa Sonza.

No palco, Daniela surpreendeu ao dar selinhos em Ivete e Luisa e as fotos viralizaram nas redes sociais.

Na semana passada, a cantora Daniela Mercury foi capa da Revista CARAS e refletiu sobre o seu legado para a música brasileira. "Meus discos dos anos 1990 deram a base para esse novo gênero que era o axé. No fim da década, a nova geração explode pelo Brasil com Cheiro de Amor, Banda Eva, Araketu... Ivete Sangalo segue crescendo nos anos 2000 e depois temos Claudia Leitte e Saullo. Cada geração vai criando novas camadas no gênero. Fizemos muitos filhotes. Fiz mais de 700 shows fora do Brasil. Vendi mais discos na Argentina com O Canto da Cidade do que qualquer outro artista brasileiro. É um patamar de artista que rompe os paradigmas. Fui para fora do Brasil na raça, sozinha, sem apoio governamental, fazendo turnês independentes. A partir do momento que um artista vai, as outras gerações têm a porta aberta para as suas carreiras", afirmou.

Então, ela também falou sobre os seus sonhos para o futuro. "O Canto da Cidade é um canto de mulher nordestina, que muitos duvidaram se seria capaz de sustentar uma carreira. Será que se eu fosse homem também duvidariam que eu desse conta de tantas coisas? Esse show na Apoteose do Rio é para mostrar que eu resisti. Vejo a Madonna dizer que é uma artista que sobreviveu. Eu também sobrevivi diante de desafios e dúvidas constantes. A reputação que consegui fora do nosso País foi muito importante para manter a minha carreira aqui. Eu gostaria de fazer tudo! Sou muito jovem", declarou.

Daniela Mercury defende o casamento homoafetivo

A cantora Daniela Mercury reagiu ao projeto de lei que proíbe o casamento homoafetivo. Ela é casada há 10 anos com a jornalista Malu Verçosa e é uma defensora dos direitos iguais para todos. Em conversa na Revista CARAS, ela contou o que pensa sobre o projeto de lei.

"O nosso casamento inspira essa mudança de comportamento. O movimento LGBTQIAP+ tem muitos anos de luta e a gente se somou a isso. Todos temos os mesmos direitos e isso já foi conquistado. O que acontece agora com a tentativa de proibir o casamento igualitário é a demonstração de um grupo que não aceita a Constituição. Os pensamentos de direita historicamente predominam, mas nossa Constituição não permite retrocesso de direitos", disse ela.