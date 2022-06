Dando início a turnê, Shawn Mendes recria capa de álbum lançado há seis anos

Depois de Avril Lavigne, Shawn Mendes também recriou a capa de um de seus álbuns mais famosos

CARAS Digital Publicado em 29/06/2022, às 17h30

Nesta quarta-feira, 29, Shawn Mendes (23) publicou em seu Instagram uma recriação da capa do seu álbum Illuminate lançado em 2016.

O segundo álbum de estúdio do cantor ficou conhecido por conter hits como Treat You Better e Mercy. Na legenda da postagem o dono do hit Stitches escreveu: “De volta no tempo”.

Os fãs de Shawn Mendes foram à loucura com a foto. “Como Illuminate foi tipo seis anos atrás ?”, questionou uma seguidora. “Meu Deus. Meu álbum favorito”, comentou uma fã.

Quem também recriou a capa de uma de suas obras foi Avril Lavigne, que relembrou o álbum Let Go vinte anos após seu lançamento.

Shawn Mendes começou a sair em turnê com seu álbum Wonder. Os primeiros shows foram feitos nos dias 26 e 27 deste mês nos Estados Unidos.

Confira aqui Shawn Mendes recriando a capa de Illuminate!