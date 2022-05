Curada da Covid-19, Sandy anuncia nova turnê que começa no segundo semestre

Sandy irá rodar o Brasil por quatro meses em sua nova turnê, que começa em agosto

CARAS Digital Publicado em 25/05/2022, às 19h04

Nesta quarta-feira, 25, Sandy (39) anunciou que viajará pelo Brasil com sua nova turnê que se inicia no segundo semestre.

Começando em agosto na cidade de Jaguariúna no interior de São Paulo, a turnê percorrerá as regiões Sul e Nordeste do Brasil.

No anúncio feito em seu Instagram, Sandy comentou: "Tô muuuuito feliz de compartilhar as primeiras datas da minha turnê, depois de três (LONGOS) anos de espera".

Em abril, a cantora revelou que testou positivo para a Covid-19 juntamente com seu marido, o músico Lucas Lima (39).

Confira aqui as primeiras datas da nova turnê de Sandy!