Conrado, da dupla com Aleksandro, está internado na UTI em estado grave, diz boletim médico

O cantor Conrado precisou passar por uma cirurgia geral após sofrer um acidente de ônibus que vitimou Aleksandro

CARAS Digital Publicado em 08/05/2022, às 09h20

O cantor João Vitor Moreira Sales, conhecido como Conrado, está internado em estado grave em uma unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Regional de Registro, no interior de São Paulo.

Ele fazia dupla com Aleksandro, que faleceu aos 34 anos após sofrer um acidente de ônibus neste último sábado, 7, na Rodovia Regis Bittencourt, em Miracatu.

A equipe da dupla publicou no Instagram um comunicado atualizando o quadro de saúde de Conrado. "Primeira vítima ser socorrida, João Vitor foi levado ao Hospital Regional de Registro aparentemente com ferimentos leves, confirmados pela Polícia Rodoviária Federal", explicaram.

Em seguida, foi informado que o artista passou por uma cirurgia. "Ao dar entrada no hospital foi avaliada a necessidade de uma cirurgia geral. O cantor encontra-se no momento na UTI, em estado grave, mas estável, sendo necessário aguardar a evolução do quadro nas próximas horas", completaram.

Além de Aleksandro, o acidente com o ônibus dos cantores também vitimou outras cinco pessoas que faziam parte da equipe da dupla.

O ônibus da dupla havia saído de Tijucas do Sul, no Paraná, onde eles se apresentaram nesta última sexta-feira, 6. Os artista e sua equipe estavam indo para a cidade de São Pedro (SP), onde os cantores fariam um show na noite deste sábado.

Confira o novo boletim médico sobre o quadro de Conrado: