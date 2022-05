Conrado apresenta melhora clínica e é extubado, diz boletim médico

O cantor Conrado, que fazia dupla com Aleksandro, segue internado na UTI e seu quadro é estável

CARAS Digital Publicado em 11/05/2022, às 17h35

Um novo boletim médico divulgado na tarde desta quarta-feira, 11, deu novos detalhes sobre o quadro de saúde de João Vitor Moreira Soares, conhecido como Conrado.

O cantor, que fazia dupla com Aleksandro - que faleceu no último sábado, 7, após sofrer um acidente de ônibus, segue internado na UTI do Hospital Regional de Registro, mas segue apresentado melhora clínica e foi extubado.

"Informamos que o paciente João Vitor Moreira Soares permanece internado no Hospital Regional de Registro, em Unidade de Terapia Intensiva. Apresenta melhora clínica e laboratorial, foi extubado por volta das 19 horas de ontem (10/05) e encontra-se lúcido em respiração espontânea. O quadro é estável. Reafirmamos ausência de necessidade de nova intervenção cirúrgica nas últimas 24 horas", diz o comunicado.

O boletim médico também deu detalhes sobre o quadro de saúde do músico Júlio Cesar Bigoli Lopes. Ele está na UTI, em estado grave, e precisou passar por uma cirurgia no fêmur. "O paciente Júlio Cesar Bigoli Lopes segue internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional de Registro. Foi submetido hoje (11/05) a procedimento cirúrgico de fêmur esquerdo, que transcorreu sem intercorrências."

