Conheça a carreira de Ana Paula Vieira, cantora que morreu em acidente aos 27

Ana Paula Vieira morreu neste domingo, 12, aos 27 anos após sofrer um acidente de carro ao lado de seu namorado, o vereador Marcelo Stocco

Ana Paula Vieira morreu neste domingo, 12, aos 27 anos após sofrer um grave acidente de carro com seu namorado, o verador Marcelo Stocco. Cantora e farmacêutica de formação, a artista mostrou seu amor pela música pela primeira vez há cerca de sete anos.

Em outubro de 2017, Ana Paula Vieira compartilhou suas primeiras fotos cantando. No mês, ela conquistou o primeiro lugar do 3º festival de música da Unijipa, universidade localizada em Ji-paraná, em Rondônia. Na ocasião, ela representou os ritmos pop e rock, e dividiu o pódio com um cantor sertanejo.

No ano seguinte, em janeiro de 2018, a artista compartilhou uma foto de uma apresentação que fez como vocalista da banda Thaimes. Ela cantou em uma festa de Reveillon da marca Minuano, e celebrou o momento nas redes sociais. "Sobre fazer o que ama e ser feliz", escreveu na legenda.

Leia também: Cantora Ana Paula Vieira morre em acidente grave junto com o namorado

Com o passar dos meses, ela fez apresentações em festivais de rock no estado, em eventos fechados e também chegou a integrar uma das formações da banda Flash Music. Em agosto de 2018, Ana Paula fez uma apresentação pós-show da dupla Jads e Jadson.

Em novembro de 2019, a artista passou a também fazer parte da dupla Márcio e Ana Paula. Ao lado do parceiro musical, a cantora lançou três músicas autorais, sendo a canção Chamou de Amor Perdeu a primeira lançada. Em 2020, ela concluiu sua faculdade de Farmácia.

Após um período longe dos palcos devido ao isolamento durante a pandemia de Covid-19, em outubro de 2021 a artista voltou a compartilhar fotos ao lado de Márcio, sua dupla. Na época, ela também passou a investir mais em sua carreira de influenciadora.

No início de março de 2024, a cantora anunciou o início de seu projeto solo, intitulado Ana Vieira, e passou a fazer apresentações sozinha. Em 3 de maio, ela e Márcio fizeram um show de despedida e agradeceram por todo o apoio que receberam durante os anos em que trabalharam juntos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcio&AnaPaula (@marcioeanapaulaofficial)

Seu último show aconteceu no Boteco do Bodega, em Cacoal, Rondônia, na noite de sábado, 11, horas antes do grave acidente. Antes da apresentação, a cantora compartilhou uma foto em seu perfil do Instagram ao lado de sua equipe e celebrou o show. Agora, nos comentários, fãs, internautas, amigos e familiares da artista deixaram os sentimentos.

"Você sempre brilhará em nossos corações", escreveu uma. "A vida é um sopro, que Deus te receba em seus braços princesa", disse outra. "Nosso anjinho aí do céu", completou um terceiro. "Meu Deus, só de pensar que há sete horas estava tudo bem", refletiu outro.

Em uma publicação feita nas redes sociais, a cidade de Pimenta Bueno (RO), da qual seu namorado era pré-candidato à prefeitura, escreveu um comunicado lamentando o acidente. "Ana Paula era conhecida por sua voz encantadora e sua presença nas redes sociais. Como cantora, ela tocava os corações de todos com sua música."

Márcio, dupla de Ana Paula que também trabalhava com ela na banda Flash Music, compartilhou uma foto ao lado do casal e lamentou o acidente. "Nossa última foto juntos, vão em paz meus amigos", escreveu na legenda da publicação. Além disso, a página da dupla Márcio e Ana Paula trocou a foto de perfil para um símbolo de luto. De acordo com informações da CNN, o sepultamento de Ana Paula aconteceu nesta segunda-feira, às 10h30, no Cemitério Municipal de Ji-paraná.

CONFIRA ÚLTIMA PUBLICAÇÃO DA CANTORA ANA PAULA VIEIRA: