Compositor que trabalhou com Shakira em nova música revela trechos que foram excluídos

Compositor que fez música com Shakira revela que a canção completa tinha mais indiretas para o ex-marido dela

O novo hit de Shakira (45), “Bzrp Music Sessions Vol. 53”, quebrou uma série de recordes nas plataformas digitais. A nova música da colombiana veio recheada de indiretas que na realidade foram bem diretas para ex-marido dela, o jogador de futebol Gerard Piqué (35), e sua nova namorada.

Segundo o compositor Keityn, a letra era pra ser ainda “mais agressiva”, citando até uma suposta doença sexual do jogador. Ao portal Soy 502, ele contou que quem escreveu a canção foi mesmo a cantora, enquanto ele apenas ajudou nas rimas.

Em trechos da música, Shakira descarta qualquer chance de reconciliação com Piqué e faz referência a Clara Chía, estudante de 22 anos que ele teria começado a namorar antes de se separarem. “Eu valho dois 22’s. Você trocou uma Ferrari por um Twingo. Você trocou um Rolex por um Casio”, diz o trecho em que o compositor diz que foi sua ideia mencionar a idade da nova namorada do jogador.

Sobre a frase icônica “as mulheres não choram, as mulheres faturam”, ele contou que teve a ideia de inclui-la quando se sentiu orgulhoso do trabalho de Shakira. “Cada um sofre, supera o rancor como quer, ela é uma artista, não a obrigue a fazer limonada do limão. Se ela quiser se libertar dessa forma, deixe-a fazer, concordo plenamente com ela, ela está fazendo música, ela não está fazendo nada que não saiba fazer”, disse Keityn.

Apesar das alfinetadas, o compositor revelou que eles precisaram retirar trechos que estavam “além dos limites”. Segundo ele, a letra original falava sobre um suposto problema que Piqué enfrentou “na cama”, motivado por estresse, declarações sobre dívidas não pagas e alguns outros insultos diretos. O mais chocante de todos teria sido um relato de que o atleta teria tido uma doença sexual há dois anos, que Shakira agora acredita ser consequência de casos do ex com outras mulheres.

Em resposta a música, o jogador respondeu com uma série de ironias e deboches. Em uma live da Kings League, Piqué apareceu justamente usando um relógio da marca Casio, e anunciou a novidade com um ar todo sarcástico. “Temos um acordo com a Casio, a Kings League chegou a um acordo com a Casio”, disse ele. Logo após o anúncio feito pelo ex-jogador, as ações da Casio caíram. Enquanto isso, as da Rolex – marca de luxo que Shakira usou para referir-se a si mesma – subiram.